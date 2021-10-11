Ученые оценили влияние арахиса на мозг

Ученые из Испании провели исследование, чтобы изучить влияние арахиса на здоровье человека, сообщает Российская газета.

Известно, что арахис, или земляной орех, содержит много белка, клетчатки, жирных кислот, полифенола и многие другие биологически активные соединения, положительно влияющие на организм. Но как орех влияет на мозг? Это и стало предметом исследования ученых. Результаты опубликованы в издании Clinical Nutrition.

Они набрали группу из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет и стали давать им порцию орехов в виде жареного арахиса и арахисового масла ежедневно в течение шести месяцев.

С помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, такими как кортизол, ученые продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

Вывод оказался многообещающим: ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.