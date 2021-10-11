Размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на четверть

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в августе 2021 года составили 10,3 млрд грн. Это на 27,1% больше, чем в августе прошлого года (8,1 млрд грн), сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), в августе 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,8 млрд (114,4% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2021 года составила 62,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (64,3 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,3 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 6,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Автор: Александр Белоус