Позы человека во время сна раскрывают его характер

Психологи пришли к выводу, что основные позиции человека во время сна раскрывают его характер, взгляды на жизнь и другие психологические особенности, сообщает Кладовая здоровья.

Состояние здоровья влияет на то, как человек располагается в постели.

Отмечено, что люди с заболеваниями сердца часто говорят, что им снятся сновидения, в которых они убегают от погони, догоняют автобус или поезд, если во сне они поворачиваются на левый бок.

Во время сна спящий человек меняет положение тела от 25 раз до 30. А если он болен или находится в стрессовом состоянии, то более 100 раз.

То, на каком боку человек засыпает, и как спит потом всю ночь не одно и то же. Больше скажет о том, как вы спите ваша поза в момент пробуждения.

Значение поз во время сна: Поза «зародыша». Спящий лежит на боку. Согнутые колени спящего человека подтянуты к груди. Как правило, он смещается на край кровати и отворачивается лицом от стены. Иногда между ног зажимается подушка или край одеяла. Этот человек чувствует себя неуверенно и незащищенно. Человек подобен плотно свернутому бутону, не позволяет себе раскрыться навстречу событиям жизни, ее радостям и трудностям, а значит, не использует свой жизненный потенциал в полной мере. Очень часто такой человек нерешителен и тревожен, чувствует постоянную потребность в помощи и поддержке со стороны другого. Вместе с тем у него могут наблюдаться замкнутость и сложности с коммуникацией, порой ему трудно открыто выражать свои эмоции и чувства. Близкие и доверительные отношения ему устанавливать непросто, но когда это происходит, он становится хорошим и верным другом.

Поза "на спине" обычно спят люди, прекрасно чувствующие себя и в дневное, и в ночное время - это сильные, уверенные в себе личности. Такую позу иногда называют поза «короля».Такая поза говорит о чувстве безопасности, лидерских качествах и силе личности человека. У человека, предпочитающего спать на спине, можно выделить отчетливые лидерские качества, благодаря которым он настойчиво добивается своих целей. Временами это перерастает в упрямство, когда цель уже и вовсе не нужна, а он все идет и идет к ней. Переубедить его непросто – наоборот, от этого он может еще больше настаивать на своем. Стремление занять центр постели и лицо, повернутое вверх, свидетельствуют об аккуратности и рационализме человека.

Наиболее часто люди спят в позе "полузародыша".Такие люди уравновешены, адекватны, обладают «здравым смыслом». Уверенность в себе и собственных силах позволяют стойко принимать удары судьбы. Они не ищут защиты у общества и способны сами при необходимости оказать помощь нуждающимся. Преимущество этой позы в физическом комфорте спящего:

Когда ноги слегка согнуты в коленях, тело лучше сохраняет тепло, при этом воздух свободно циркулирует вокруг тела. Хорошо защищен центр тела и сердце — самый главный орган. Поза позволяет хорошо маневрировать во сне: переворачиваться с одного бока на другой, не нарушая полностью конфигурацию тела.

Поза- "простертая". Человек лежит вниз лицом, руки чаще всего закинуты повыше головы, при этом ноги прямые и вытянутые, а ступни раздвинутые. Спящий как будто защищает себя от сюрпризов и неприятностей. Поза отражает стремление господствовать над пространством кровати, охватывая его наиболее полно. Если захватить необходимое пространство в постели не удается, человек чувствует себя уязвимым. Люди, спящие на животе, любят планировать свой день, расставлять вещи по местам, что иногда доходит до педантизма. В общении с ними обнаруживается некоторая занудливость, которая с лихвой компенсируется их настойчивостью и упорством в достижении целей. В связи с этим они нередко добиваются определенного социального статуса и материального положения.