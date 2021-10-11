Зеленский примет участие в саммите Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский будет председательствовать на 23-м саммите Украина – Европейский Союз, который состоится 12 октября в Киеве. Об этом, ссылаясь на Офис президента Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации пресс-службы ОП, на мероприятии также будут председательствовать президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму. В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и ЕС. По результатам саммита будет принято совместное заявление.