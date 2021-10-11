Назван лидер выборов мэра Харькова - опрос

Более половины, 57,6% жителей Харькова, определившихся со своим кандидатом и планирующих участвовать в выборах мэра города, готовы проголосовать за исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования электоральных настроений в Харькове, проведенного группой "Рейтинг" со 2 по 7 октября.

На втором месте - экс-мэр Харькова Михаил Добкин, за которого намерены проголосовать 27,6% определившихся с выбором харьковчан.

Остальные кандидаты набирают не более 3,6% опрошенных жителей города. При этом 63% опрошенных харьковчан ожидают, что новым мэром станет Терехов.

Имя Добкина как возможного победителя назвали 14% участников опроса. 59% опрошенных довольны деятельностью Терехова на посту руководителя Харькова.

Ключевыми приоритетами в развитии города харьковчане считают работу медицинских учреждений, стоимость и качество коммунальных услуг, а также борьбу с коррупцией. Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают Харьков комфортным для жизни городом (37% считают комфортным, 56% — скорее комфортным). Иного мнения — лишь 6%.

Большинство харьковчан собираются принимать участие в выборах — положительно на этот вопрос ответили 75% опрошенных (будут участвовать и скорее будут участвовать). 52% опрошенных считают, что избирательная кампания в городе проходит спокойно, а 19% — скорее спокойно.

В исследовании "Рейтинга" методом face-to-face приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность репрезентативности — не более 2,8%.