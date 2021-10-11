Акции глобального онлайн-ретейлера рухнули

Акции глобального онлайн-ретейлера Asos рухнули. Падение стоимости ценных бумаг британского онлайн-магазина одежды и косметики связывают с публикацией финансовой отчетности и отставкой главы компании, сообщает Лента.Ру.

Акции Asos на открытии торгов в понедельник, 11 октября, упали на 15 процентов. Однако в ходе торгов падение замедлилось до 13,81 процента. С начала года ценные бумаги Asos подешевели почти на 50 процентов.

Акции упали после публикации результатов финансового года, завершившегося 31 августа. Прибыль составила 177 миллионов фунтов стерлингов. Однако Asos ожидает, что в следующем финансовом году ее скорректированная прибыль до выплаты налогов составит от 110 до 140 миллионов фунтов стерлингов. Это ниже ожиданий аналитиков в 186 миллионов фунтов стерлингов.

Вместе с публикацией отчета компания объявила об отставке генерального директора Ника Бейтона, занимавшего этот пост шесть лет. Смена руководства объясняется изменениями стратегии развития — компания сосредоточится на международном росте.

С начала пандемии коронавируса случился бум на онлайн-покупки, который позволил Asos значительно увеличить свою прибыль. Однако со снятием ограничений продажи замедлились, а расходы увеличились. Так, подорожала транспортировка грузов и доставка заказов за пределы Великобритании, повысилась оплата труда сотрудников, появились пошлины после Brexit. Кроме того, компания столкнулась с глобальной проблемой — сбоями в цепочках поставок.