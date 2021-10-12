Похолодание до 9°С и дожди на западе: прогноз погоды на 12 октября

Отопительный сезон все еще не начался, а тем временем, на улице начинает все стремительней холодать. В некоторых областях температура воздуха опустится до 9°С днем, а в некоторые и вовсе вернется дождливая погода﻿.

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Итак, во вторник, 12 октября, в центральных, северных, а также в Харьковской областях и на Закарпатье ожидается температура около 11-14°С днем. Холоднее всего будет на западе и в Киевской области – там обещают всего 9-12°С днем. В восточных и южных областях будет потеплее – около 12-16°С днем. А в Крыму будет настоящее бабье лето – там прогнозируют 17-19°С днем. Ночью во всех регионах – от 2°С на севере и на западе до 8°С в Крыму.

Дожди 12 октября прольются во всех западных, а также в соседних центральных Житомирской и Винницкой областях. Во всех остальных регионах Украины пока еще будет сухо, но облачно с прояснениями. Средняя скорость ветра в большинстве регионов – 4-14 км/час. На севере и на востоке – 7-18 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 12 октября ожидается температура от 4 до 13°С в течение дня, небольшой ветер около 7-11 км/час и пасмурная погода с прояснениями.