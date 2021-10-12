Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября 2021
Во вторник, 12 октября, шестой лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Козерог, сообщает Корреспондент.
Луна в Козероге – хороший момент для планирования и начала длительной, упорной работы. Можно уделить внимание тому, что давно откладывалось.
Благоприятное время для общения с влиятельными людьми, строительства, купли-продажи недвижимости и земельных участков.
При этом не исключено, что дела будут тормозиться и возникнут препятствия, особенно в финансовых вопросах, при поступлении на работу, обращении к начальству или органам власти.
12 октября – один из самых благоприятных дней, во время которого обостряется интуиция и открываются самые разнообразные способности.
Подходит для научной или общественной деятельности, налаживания контактов, романтического общения.
Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября
Овен (21.03−19.04)
Овнам выпадет шанс реализовать намеченные планы, при этом велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или руководством. Звезды советуют избегать сплетен и чужих ссор.
Телец (20.04−20.05)
У Тельцов наступит время для размышлений о смене рода деятельности и судьбе личных отношений. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье и не принимать необдуманных решений.
Близнецы (21.05−21.06)
Близнецов ожидает день покаяния и духовных поисков. Благоприятны занятия творчеством, физическая активность и прогулки. Звезды советуют отложить крупные покупки на другой день: вероятен обман и финансовые потери.
Рак (22.06−22.07)
Раки столкнутся с трудностями и хлопотами. Вероятно неоднозначное известие от близкого человека, которое может на многое повлиять. Звезды рекомендуют прислушаться к внутреннему голосу и не брать на себя обязательств, которые не в состоянии выполнить.
Лев (23.07−22.08)
Жизненный потенциал Львов будет на высоком уровне, однако из-за нестабильного поведения удача может отвернуться в любой момент. Звезды советуют избегать импульсивных решений и поступков, а также не искать любовных приключений.
Дева (23.08−22.09)
У Дев сильно обострятся чувства, поэтому велика вероятность впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Звезды рекомендуют не принимать важных решений в слепом порыве. Добиться успеха помогут рассудительность и дипломатичность.
Весы (23.09−22.10)
Представители знака будут полны энергии, а их умение убеждать и личное обаяние принесут большую пользу в делах. Звезды советуют с осмотрительностью относиться к заманчивым предложениям и провести как можно больше времени вне дома − не исключено знакомство важное для будущего .
Скорпион (23.10−21.11)
Скорпионов ожидает трудный день, полный неприятных ситуаций, недоразумений, ссор, нервозности. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт.
Стрелец (22.11−21.12)
Стрельцы столкнутся с неожиданными поворотами судьбы, которые станут для них настоящим испытанием на прочность.
Звезды советуют сохранять спокойствие и контролировать ситуацию, чтобы не допустить серьезных ошибок.
Козерог (22.12−19.01)
Козерогам улыбнется удача в работе, однако значительной финансовой прибыли ожидать не стоит. Вероятны благоприятные перемены в служебном положении.
Звезды рекомендуют разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.
Водолей (20.01−18.02)
Успех Водолеев во многом будет зависеть от впечатления, которое они произведут на окружающих. Избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений.
Звезды советуют заняться проблемами в личной жизни и уделить внимание духовному развитию.
Рыбы (19.02−20.03)
Рыбы могут надеяться на благоприятные перемены: начало нового дела, успех в отношениях, разрешение старых проблем.
Звезды рекомендуют проявить нестандартный подход к привычным обязанностям и соглашаться на подходящие предложения без особых раздумий.