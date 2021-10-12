Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября 2021

Во вторник, 12 октября, шестой лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Козерог, сообщает Корреспондент.

Луна в Козероге – хороший момент для планирования и начала длительной, упорной работы. Можно уделить внимание тому, что давно откладывалось.

Благоприятное время для общения с влиятельными людьми, строительства, купли-продажи недвижимости и земельных участков.

При этом не исключено, что дела будут тормозиться и возникнут препятствия, особенно в финансовых вопросах, при поступлении на работу, обращении к начальству или органам власти.

12 октября – один из самых благоприятных дней, во время которого обостряется интуиция и открываются самые разнообразные способности.

Подходит для научной или общественной деятельности, налаживания контактов, романтического общения.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября

Овен (21.03−19.04)

Овнам выпадет шанс реализовать намеченные планы, при этом велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или руководством. Звезды советуют избегать сплетен и чужих ссор.

Телец (20.04−20.05)

У Тельцов наступит время для размышлений о смене рода деятельности и судьбе личных отношений. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье и не принимать необдуманных решений.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецов ожидает день покаяния и духовных поисков. Благоприятны занятия творчеством, физическая активность и прогулки. Звезды советуют отложить крупные покупки на другой день: вероятен обман и финансовые потери.

Рак (22.06−22.07)

Раки столкнутся с трудностями и хлопотами. Вероятно неоднозначное известие от близкого человека, которое может на многое повлиять. Звезды рекомендуют прислушаться к внутреннему голосу и не брать на себя обязательств, которые не в состоянии выполнить.

Лев (23.07−22.08)

Жизненный потенциал Львов будет на высоком уровне, однако из-за нестабильного поведения удача может отвернуться в любой момент. Звезды советуют избегать импульсивных решений и поступков, а также не искать любовных приключений.

Дева (23.08−22.09)

У Дев сильно обострятся чувства, поэтому велика вероятность впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Звезды рекомендуют не принимать важных решений в слепом порыве. Добиться успеха помогут рассудительность и дипломатичность.

Весы (23.09−22.10)

Представители знака будут полны энергии, а их умение убеждать и личное обаяние принесут большую пользу в делах. Звезды советуют с осмотрительностью относиться к заманчивым предложениям и провести как можно больше времени вне дома − не исключено знакомство важное для будущего .

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионов ожидает трудный день, полный неприятных ситуаций, недоразумений, ссор, нервозности. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы столкнутся с неожиданными поворотами судьбы, которые станут для них настоящим испытанием на прочность.

Звезды советуют сохранять спокойствие и контролировать ситуацию, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам улыбнется удача в работе, однако значительной финансовой прибыли ожидать не стоит. Вероятны благоприятные перемены в служебном положении.

Звезды рекомендуют разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.

Водолей (20.01−18.02)

Успех Водолеев во многом будет зависеть от впечатления, которое они произведут на окружающих. Избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений.

Звезды советуют заняться проблемами в личной жизни и уделить внимание духовному развитию.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы могут надеяться на благоприятные перемены: начало нового дела, успех в отношениях, разрешение старых проблем.

Звезды рекомендуют проявить нестандартный подход к привычным обязанностям и соглашаться на подходящие предложения без особых раздумий.