Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке закрывают по требованию США

Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке с 21 октября прекратит работу. Такое требование выдвинули власти США, сообщает РБК-Украина.

"Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в городе Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года" , - говорится в сообщении ﻿ белорусской дипмиссии.

В дипмиссии отметили, что состоящие на учете в генконсульстве с 1 ноября будут переведены на учет в посольство Беларуси в США. Там также предупредили, что с 15 октября доступ в офис консульства будет невозможен.

Напомним, в конце августа США сократили дипмиссию в Беларуси, американские дипломаты покинули страну по требованию властей.

Автор: Дмитрий Кузнецов