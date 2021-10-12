В Украине зафиксировали массовые нарушения в сфере рекламы

В Украине по итогам января-сентября 2021 года выявили более 2400 нарушений при распространении рекламы. Большая часть из них касается рекламирования алкоголя и табачных изделий – около 300, сообщает UBR.

За девять месяцев инспекторы Госпотребслужбы проверили более 18 тыс. рекламоносителей.

Больше половины из общего количества нарушений приходятся на сферу наружной рекламы (1700), на втором месте – нарушения в сфере внутренней рекламы (571), на третьем – в печатных СМИ (57). Другие нарушения выявлены на радио и телевидении, а также в рекламе на транспорте.

"Рекламодатели должны четко соблюдать требования законодательства о рекламе. Исключений здесь быть не может. Особенно это важно, когда речь идет о таких уязвимых для населения вещах, как табак или алкоголь" , – прокомментировала глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон относительно противодействия дискриминации по признаку пола в рекламе. За нарушения рекламодатели могут получить штрафы в размере от 3400 грн до 10 200 грн.