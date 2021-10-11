Обнародованы результаты масштабного исследования эффективности COVID-вакцин

Одно из наиболее масштабных исследований ученых из Франции с участием 22 миллионов человек показало, что вакцинация на 90% снижает риск тяжелой формы COVID-19, в частности смерти и госпитализации. Прививка также эффективна при штамме коронавируса Дельта, сообщает Обозреватель.

Оно было проведено медицинской группой Epi-Phare, работающей с правительством Франции. Как объяснил профессор Махмуд Зурейк – директор структуры, ученые сравнили данные 11 миллионов вакцинированных людей старше 50 лет с 11 миллионами тех, кто не сделал прививку, за период с 27 декабря 2020 года (начало вакцинации в стране).

Были сформированы "пары" из людей одного возраста, места проживания и пола. Ученые следили за их жизнью с момента получения вакцинировавшимся второй дозы препарата.

Речь идет о вакцинах компаний Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Как выяснилось, спустя 14 дней после второй дозы вакцины у пациентов наблюдалось "снижение риска госпитализации более чем на 90%". Относительного штамма Дельта, то исследование также продемонстрировало значительный защитный эффект вакцины против него – 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50-75 лет.

Как отметили ученые, исследование сосредоточено только на эффективности вакцин против тяжелых форм. В нем нет данных о том, насколько прививки способны предотвращать заражение и передачу коронавируса.