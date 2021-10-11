В ЕС заявили об угрозе развала из-за Польши

Европейский союз "начнет рушиться", если он не оспорит постановление Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над европейским правом, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

"Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться" , - сказала Юрова.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что из-за угрозы развала ЕС Брюсселю необходимо отреагировать на решение польского Конституционного суда.

7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС.

Автор: Дмитрий Кузнецов