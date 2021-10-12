В ряде стран случился сбой Facebook и Instagram

В работе соцсетей Facebook и Instagram 11 октября произошел очередной сбой. Больше всего жалоб поступает от пользователей из США и Германии, в Украине сбои не зарегистрированы, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным интерактивной карты Downdetector, частичные сбои в работе Facebook и Instagram наблюдались на территории США. Проблемы также зафиксированы на территории Великобритании, Канады, Швеции, Польши и Финляндии. В Украине сбои в работе Facebook и Instagram не зарегистрированы.

Автор: Дмитрий Кузнецов