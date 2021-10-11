В Раду внесли законопроект о лишении госнаград колаборантов

В парламенте зарегистрировали законопроект о лишении государственных наград лиц, которые оправдывают оккупацию Россией части украинских территорий. В документе говорится также о тех, кто публично поддержал оккупацию украинского Крыма, сообщает Обозреватель.

Соавторами документа стали сорок парламентариев из всех фракций. Инициатором законопроекта №6163 является нардеп от объединения "Справедливость" Роман Лозинский. Как указано на сайте Верховной Рады 11 октября его передали на рассмотрение руководства парламента.

Как говорится в пояснительной записке, оказавшейся в распоряжение движения "ЧЕСТНО", проектом закона предлагается механизм лишения лиц госнаград. Согласно ему, парламент и Совет национальной безопасности и обороны имеют право внести на рассмотрение президента соответствующее представление. Глава государства принимает окончательное решение.

Вопрос будет рассматриваться только в тех случаях, когда лицо совершило такие действия: