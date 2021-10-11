В ЕС озвучили позицию по транзиту газа через Украину

Европейский Союз поддерживает продолжение транзита газа по территории Украины после 2024 года, когда заканчивается транзитный контракт с Россией﻿. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Деловая столица.

"Украина есть и остается стратегической транзитной страной для транспортировки газа. Продолжать транзит голубого топлива через Украину после 2024 года будет важным для европейской энергетической безопасности — мы поддерживаем такую ​​позицию… Хочу, чтобы было понятно: Евросоюз продолжает уделять огромное значение энергетической безопасности Украины" , — сказал он.

По словам Борреля, вопрос энергетической безопасности является главной темой повестки дня саммита Украина-Евросоюз, который пройдет в Киеве 12 октября.

"Энергетическая безопасность — главная тема нашей сегодняшней повестки дня, учитывая текущий скачок цен, который привел к удорожанию энергоносителей. Это настоящий кризис и в Европе, и на мировых рынках. Мы не можем позволить ему создать энергетическую бедность или дестабилизировать правительства по всей Европе и за ее пределами. На этой неделе обсудим этот вопрос на Коллегии комиссаров Европейского союза, а в конце месяца — с лидерами ЕС" , — сказал главный европейский дипломат.

Борель также подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток-2" не представляет интерес для всего Евросоюза.