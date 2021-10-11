Мужчина под песню из "Титаника" сокрушил агитационную палатку Добкина

Мужчина с собакой на поводке вырвал одну из стен палатки при помощи палок для скандинавской ходьбы и унес ее с собой, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как неизвестный сначала крушит палатку, а после забирает с собой одну из ее стен с портретом Добкина и уходит прочь.

Чоловік під пісню з "Титаніка" розтрощив агітаційний намет Добкіна у Харкові. ВIДЕОhttps://t.co/WSeB0r55Rj pic.twitter.com/Kbi4sdGMTP — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) October 11, 2021

Кандидат утверждает, что напавший на палатку - " Приезжий. Украиномовный ".

В полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Сумской.