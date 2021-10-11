Переводчик, спасший Байдена от талибов, покинул Афганистан

Переводчик, спасший Байдена от талибов, покинул Афганистан
Фото: Джо Байден

Афганский переводчик Аман Халили, который в 2008 году помог спасти нынешнего президента США Джо Байдена от боевиков «Талибана», смог покинуть страну, сообщает Лента.Ру.

Эвакуацию переводчика и его семьи проводила организация Human First Coalition. Содействие в этом ей оказывали премьер-министр Пакистана Имран Хан и несколько сотрудников госдепа США, включая госсекретаря Энтони Блинкена. Сначала семью Халили перевезли в Пакистан, а затем — в другую страну. Конечный пункт назначения не сообщается.

Ранее Халили говорил, что его заявление на иммиграционную визу США застряло в обработке, однако он верит в то, что американский лидер ему поможет.

В 2008 году два вертолета Вооруженных сил США совершили из-за снежной бури аварийную посадку в горах Афганистана. На борту воздушного судна тогда находились три американских сенатора: Джо Байден, Чак Хэйгел и Джон Керри. Помимо военных, на помощь был направлен Халили, который на тот момент работал переводчиком при армии США. Во многом благодаря его усилиям сенаторов удалось вывезти из опасного района.

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