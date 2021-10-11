Монастырский обещал новые подозрения по делу "Дельта Банка"

Министр внутренних дел Денис Монастырский в своем Facebook заявил, что подозрение в растрате 1 млрд гривен, о которое получил бывший владельцу Дельта Банка, не будет последним в деле, сообщает Новое время.

«Уверен, что это не последнее подозрение как в деле Дельта Банка, так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков» , - подчеркнул глава МВД.

11 октября правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банка. Ему инкриминируют растрату средств и имущества банка более чем 1 млрд гривен.

Сейчас суд арестовал активы владельца банка на 790 млн гривен. В частности, возложена арест на 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, а также на 1 млн долларов со счета председателя Совета директоров Дельта Банка.