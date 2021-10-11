Под Киевом горела многоэтажка, есть пострадавший

Под Киевом в городе Вишневом вспыхнул пожар в многоэтажном доме, после чего пришлось эвакуировать всех жителей. В результате пожара пострадал мужчина, который, вероятнее всего, является виновником пожара, сообщает РБК-Украина.

По данным Полиции Киевской области сообщение о пожаре на спецлинию "102" поступило вечером 11 октября. В нем полицейским сообщили, что в Вишневом по улице Машиностроителей вспыхнул пожар, поскольку мужчина после конфликта с бывшей женой поджег входную дверь ее квартиры.

Полицейские отправили на место происшествия группу реагирования патрульной полиции, следственно-оперативную группу, спасателей и скорую медицинскую помощь. Жителей многоэтажки пришлось эвакуировать на время ликвидации возгорания, пожар локализован. Однако один мужчина пострадал от огня.

"В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами" , - говорится в сообщении полиции.

Также известно, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют версию о самоподжоге.

Автор: Наталья Скороход