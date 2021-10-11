НАПК проверяет замглавы ОП из-за форума "Украина 30"

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало мониторинг, касательно соблюдения заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко требований законодательства, сообщает Буквы.

Как извещалось ранее, организацией всеукраинского форума "Украина 30", инициированного президентом Владимиром Зеленским, занималась компания Goodmedia ("Гудмедиа") Алены Тимошенко, жены заместителя председателя ОПУ Кирилла Тимошенко. В НАПК сообщили, что проводят соответствующую проверку с целью возможного выявления нарушений.