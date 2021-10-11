НАПК проверяет замглаву ОП из-за форума "Украина 30"
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало мониторинг соблюдения заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко требований законодательства, касающегося предотвращения и урегулирования конфликта интересов, сообщает Буквы.
Как извещалось ранее, организацией всеукраинского форума "Украина 30", инициированного президентом Владимиром Зеленским, занималась компания Goodmedia ("Гудмедиа") Алены Тимошенко, жены заместителя председателя ОПУ Кирилла Тимошенко. В НАПК сообщили, что проводят соответствующую проверку с целью возможного выявления нарушений.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции начало в пределах полномочий ... мониторинг и контроль за соблюдением Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины Кириллом Владленович Тимошенко требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов", - говорится в письме за подписью руководительницы отдела коммуникаций и информационной политики НАПК Валерии Радченко.