НАПК проверяет замглаву ОП из-за форума "Украина 30"

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало мониторинг соблюдения заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко требований законодательства, касающегося предотвращения и урегулирования конфликта интересов, сообщает Буквы.

Как извещалось ранее, организацией всеукраинского форума "Украина 30", инициированного президентом Владимиром Зеленским, занималась компания Goodmedia ("Гудмедиа") Алены Тимошенко, жены заместителя председателя ОПУ Кирилла Тимошенко. В НАПК сообщили, что проводят соответствующую проверку с целью возможного выявления нарушений.