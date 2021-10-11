Полиомиелит в Ровенской области: детей начали массово прививать

На Ривненщине детей массово вакцинируют от полиомиелита после вспышки болезни.﻿ Прививки сделают всем малышам в возрасте до пяти лет, сообщает Цензор.НЕТ.

Вакцинацию начали с села Великая Омеляна, где произошла вспышка. Местных детей собираются привить за две недели. Следующие три месяца будут прививать детей во всей области. Вакцинация ожидает всех малышей в возрасте до пяти лет как полностью непривитых, так и тех, у кого уже есть прививки.

"В течение 14 дней мы должны максимально охватить население до 5 лет прививками. Не менее 95% от общего количества. Это очень опасная инфекция, и никаких отказов нельзя сейчас допускать" , - рассказал и.о. генерального директора Ривненского центра контроля и профилактики заболеваний Роман Сафонов.

Также в селе, в котором произошла вспышка, взяли на анализы воду и стоки.