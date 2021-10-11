Назначена новая глава миграционной службы

Назначена новая глава миграционной службы
Фото: Наталья Науменко

Кабмин назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы Украины. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник, 11 октября, сообщает Корреспондент.

Кабинет министров принял ряд кадровых назначений, в частности, назначил:

  • Науменко Наталью Николаевну - главой Государственной миграционной службы Украины;
  • Кучеру Алексея Владимировича - главой Государственной регуляторной службы Украины.

При этом правительство уволило:

  • Науменко Наталью Николаевну с поста первого заместителя главы ГМСУ;
  • Луценко Геннадия Петровича с должности главы Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области.

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