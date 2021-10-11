Назначена новая глава миграционной службы

Кабмин назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы Украины. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник, 11 октября, сообщает Корреспондент.

Кабинет министров принял ряд кадровых назначений, в частности, назначил:

Науменко Наталью Николаевну - главой Государственной миграционной службы Украины;

Кучеру Алексея Владимировича - главой Государственной регуляторной службы Украины.

При этом правительство уволило: