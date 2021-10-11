Назначена новая глава миграционной службы
Кабмин назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы Украины. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник, 11 октября, сообщает Корреспондент.
Кабинет министров принял ряд кадровых назначений, в частности, назначил:
- Науменко Наталью Николаевну - главой Государственной миграционной службы Украины;
- Кучеру Алексея Владимировича - главой Государственной регуляторной службы Украины.
При этом правительство уволило:
- Науменко Наталью Николаевну с поста первого заместителя главы ГМСУ;
- Луценко Геннадия Петровича с должности главы Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области.