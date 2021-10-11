Зеленский: нормандский формат - единственный путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат - это единственный способ завершить войну на востоке Украины, сообщает Зеркало недели.

Об этом он сказал на телеканале "Дом". Президент отметил, что полностью поддерживает нормандский формат.

"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат. Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины" , - сказал глава государства в ходе онлайн-переговоров с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на конструктивную встречу с Владимиром Путиным, Меркель и Макроном в нормандском формате в ближайшее время.