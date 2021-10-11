Зеленский: нормандский формат - единственный путь к миру
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат - это единственный способ завершить войну на востоке Украины, сообщает Зеркало недели.
Об этом он сказал на телеканале "Дом". Президент отметил, что полностью поддерживает нормандский формат.
"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат. Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - сказал глава государства в ходе онлайн-переговоров с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Президент подчеркнул, что рассчитывает на конструктивную встречу с Владимиром Путиным, Меркель и Макроном в нормандском формате в ближайшее время.
"Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время и наша встреча в нормандском формате была предметной", - сказал глава государства.