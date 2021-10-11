Во Франции анонсировали переговоры в "нормандском формате"
Министерская встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели. Об этом говорится на сайте Елисейского дворца, сообщает УНИАН.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель пообщались поочередно с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе переговоров они обсудили проведение саммита "нормандской четверки". Эти два трехсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, которые были одобрены на парижском саммите в "нормандском формате" в декабре 2019 года
"Стороны согласились с необходимостью работать над выполнением его выводов и договорились об организации в ближайшие недели министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной", - говорится в сообщении.