Грецию затопило после мощных ливней

Проливные дожди вызвали наводнения в нескольких районах Греции. В частности, стихия обрушилась остров Эвбея, который несколько месяцев назад сильно пострадал при лесных пожарах, сообщает Обозреватель.

По информации Euronews, вышедшие из берегов реки размыли дороги, а на дома и сельхозугодия сошли селевые потоки.

Наводнения в Греции. Источник: кадр Euronews

Также серьезно пострадал от наводнения город Лариса в центре страны.

От наводнений пострадал остров Эвбея. Источник: кадр Euronews

Специалисты предупреждают о возможном ухудшении ситуации в регионах, покольку система, которая сдерживает наводнения, едва выдерживает нагрузку.

Последствия наводнений в Греции. Источник: кадр Euronews

По словам премьера Греции Христоса Триантопулоса, на укрепление уязвимых районов выделили 20 миллионов евро. В частности, этой зимой планируют усилить защитные сооружения на севере Эвбеи.