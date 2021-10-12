Цены на подсолнечное масло резко изменятся
В Украине стоимость подсолнечного масла может в ближайшее время увеличиться с около 70 до 100 грн за литр. И то при том, что уже сейчас, к примеру, в Италии оно стоит почти в три раза меньше, чем в Украине, сообщает Обозреватель.
Главная причина грядущего подорожания – себестоимость производства масла из-за резкого подорожания газа увеличится на 5-10% (для бизнеса цена взлетела за несколько месяцев с 15 до 38 грн за куб), рассказывает владелец группы компаний "ГрадОлия", член Украинского совета бизнеса Станислав Таршин.
"Ситуация усугубляется тем, что одновременно происходит значительный, почти на 25%, рост других составляющих затрат переработки, таких как электроэнергия и гексановый растворитель, составляющих более 30% себестоимости производства", – поясняет эксперт.
По его оценкам, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится, то вскоре в магазине литр масла можно будет купить за цене выше 100 грн. Украинцы, вероятно, будут искать более дешевые аналоги, к примеру, даже оливковое масло для жарки.
Эксперты называют целый ряд причин для такой ситуации:
- украинские цены зависят от мировых, но снижаются более медленно;
- на экспортную продукцию украинские производители не платят НДС, а за масло, которое продается в ЕС, приходится отдавать 20% налога на добавленную стоимость;
- в ЕС есть конкуренция на рынке подсолнечного масла, в то время как в Украине в основном местное производство.
В 2021 году в большинстве стран Европы цены на масло взлетели в 1,5-2 раза. Это произошло на фоне относительно хорошего урожая и сравнительно невысокого спроса. За таким спросом последовал резкий откат: подсолнечное масло начало дешеветь, некоторые страны перешли на более дешевые растительные жиры, кто-то начал антимонопольное расследование, а в других государствах решили использовать накопленные запасы.