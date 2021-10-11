Родителям погибших участников ООС повысили пенсии
Кабинет министров принял решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС, сообщает Корреспондент.
Об этом в понедельник, 11 октября, информировала пресс-служба Кабмина. Уточняется, что выплаты составят не менее 7800 гривен. Деньги получит каждый из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) погибших участников АТО/ООС.
"Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.