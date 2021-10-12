Украинец в Польше признался в убийстве своего ребенка

В Польше 27-летний украинец, напавший с ножом на своего семилетнего сына и 28-летнюю супругу, признался в убийстве ребенка, сообщает Корреспондент.

Как пишет польское издание se.pl, по словам задержанного Дмитрия Т., он хотел убить сына Максима и жену Анастасию, чтобы "защитить свою семью от чего-то еще худшего".

"В тот день он пошел на кухню, выпил стакан воды, после чего взял нож и напал на родных" , - написало издание.

Мужчина рассказал, что его семье якобы угрожала "какая-то группа лиц, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и все, что у них было". Поэтому он решил убить их, а затем покончить с собой.

После расправы над близкими, мужчина несколько раз ударил себя ножом в грудь, после чего выпрыгнул со второго этажа. Прокуратура уже предъявила украинцу обвинения в убийстве сына и покушении на убийство жены.

Эксперты проверят, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. Ему грозит пожизненное заключение.