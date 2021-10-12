В Италии арестовали лидеров партии, исповедующих антивакцинацию

В Италии полиция арестовала 12 человек, в том числе лидеров ультраправой партии Forza Nuova (Новая сила), после протестов в Риме из-за попытки властей сделать COVID-паспорт обязательным для всех работников, сообщает Корреспондент.

По информации Euractiv, среди арестованных - основатель Forza Nuova Роберто Фиоре и глава римской организации Джулиано Кастеллино, которым уже запретили участвовать в протестах за нападение на журналистов.

Тысячи людей вышли на римские улицы в субботу на акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Люди скандировали "свободу, свободу", а некоторые пытались прорваться через кордон полиции, развернутый для охраны кабинета премьер-министра Марио Драги.

Отметим, что лидеры Новой силы с самого начала пандемии поддерживают риторику против вакцин и карантина.