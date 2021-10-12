В ВОЗ назвали нуждающихся в бустерной COVID-прививке

Стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ) ‎по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ‎по иммунизации назвала группу лиц, которым требуется третий укол вакцины от коронавируса, сообщает Лента.Ру.

Как передает The New York Times, дополнительная доза препарата от COVID-19 рекомендована людям с ослабленным иммунитетом. Как объяснили специалисты, это связано с тем, что данным лицам двух доз может быть недостаточно для полноценной защиты. Данная рекомендация относится ко всем, кто привился вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac.

Помимо этого члены СКГЭ посоветовали вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет, привившимся китайскими препаратами Sinovac или Sinopharm.