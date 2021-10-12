В Минздраве назвали группы для бесплатного ПЦР-теста

В Украине тесты на коронавирусную инфекцию должны делать бесплатно всем. И это правило касается не только тех пациентов, у которых есть подозрение на болезнь, сообщает Корреспондент.

Об этом в понедельник, 11 октября информировали в МОЗ. В ведомстве рассказали, в каких случаях семейный врач должен выписывать направление на анализ. Так, по стандартам, которые утверждены Министерством охраны здоровья, направление на бесплатный ПЦР-тест семейные врачи должны выписывать таким пациентам:

Лицам с подозрением на COVID-19

Лицам с признаками других ОРВИ

Лицам с признаками вирусной пневмонии

Пациентам с вне госпитальной пневмонией

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что пациентам не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан выдавать семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава Украины.