КПВВ "Чаплинка" прекращает свою работу

Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе между Крымом и Херсонской областью прекращает работу с 19 октября. Об этом говорится в распоряжении первого заместителя председателя Херсонской ОГА Андрея Шибаева, сообщает Крым.Реалии.

«Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее «Чаплинка» с 19 октября 2021» , - говорится в документе, опубликованном на сайте ОГА.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя председателя областной государственной администрации Эдуарда Науменко.

С 7 июня 2021 пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе Крыма с материковой частью Украины временно прекратился в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Позже сроки закрытия КПВВ неоднократно продлевали.

Херсонская облгосадминистрация планирует организовать на КПВВ «Чонгар», расположенном на административной границе Крыма с материковой Украиной, автобусную станцию, с которой будут отправляться автобусные маршруты в несколько областных центров Украины.