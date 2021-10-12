В Киеве поймали фальшивомонетчиков на продаже валюты

В Киеве сотрудники полиции задержали двух торговцев фальшивыми долларами, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Департамента коммуникации Национальной полиции﻿ в рамках досудебного расследования правоохранители установили причастность 62-летнего киевлянина и 49-летнего жителя Житомира к махинациям с поддельной валютой на территории Киевской и Житомирской областей. Детективы зафиксировали неоднократные факты продажи ими фальшивых денег.

11 октября обоих задержали в Киеве после сбыта очередной партии валюты с признаками подделки в размере 2 тыс. долларов США.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.