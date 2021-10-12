В польском хостеле нашли мертвой украинку

В хостеле в Стараховице на юго-востоке Польши нашли мертвой 51-летнюю гражданку Украины. Причины смерти пока неизвестны, сообщает Новое время.

По информации Polsat News, представитель городской полиции Павел Кусяк заявил, что в понедельник утром поступила информация о человеке без сознания в хостеле. Медики констатировали смерть.

«Не исключено, что кто-то может быть причастен к смерти женщины. В этом деле будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос» , - заявил Кусяк.

Прокуратура и правоохранители устанавливают причины смерти женщины.