НАТО предостерегло ЕС от создания своего двойника
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал усилия ЕС по развитию собственных оборонных возможностей, однако предостерег от дублирования функций Альянса. Об этом он заявил на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО, заявили в пресс-службе Альянса в понедельник, 11 октября, сообщает Корреспондент.
"Один партнер является особенно важным для нашего Альянса, и мы все теснее сотрудничаем с Европейским Союзом. Я рад работать с Президентом (Еврокомиссии - ред.) Урсулой фон дер Ляен и с Президентом (Евросовета - ред.) Шарлем Мишелем над новым Совместным заявлением для дальнейшего укрепления отношений между НАТО и ЕС, которое будет готово к концу текущего года", - сказал Столтенберг.
Также он приветствовал усилия ЕС в сфере обороны, и напомнил, что НАТО много лет призывало союзников к увеличению собственных оборонных возможностей.
"Но эти усилия не должны быть направлены на дублирование НАТО. Ресурсы союзников ограничены, они обладают только одним составом сил, и должны использовать их наилучшим путем", - добавил генсек.
По его словам, только вместе союзники по НАТО смогут преодолеть нестабильность, бороться с терроризмом и защитить основанный на правилах мировой порядок. Наконец, Столтенберг полагает, что только вместе они могут эффективно помогать странам-партнерам в тренировке и в развитии собственных способностей, углублять отношения с другими странами, международными организациями, с представителями частного сектора или научных институтов.