На Прикарпатье не отапливают госучреждения из-за высоких цен на газ
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о проблемах с вхождением в отопительный сезон, несмотря на подписанный меморандум и договоренностях о ценах на газ для бюджетных учреждений, сообщает Зеркало недели.
Об этом мэр написал на своей странице в Facebook. По его словам, сегодня проблема тарифов на отопление обсуждается на местном уровне во всех регионах страны.
"Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла ... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 000 грн для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 000 детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 000 кубометров газа и более 7 млн для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения ...Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей!", - написал Марцинкив.