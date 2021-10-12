На Прикарпатье не отапливают госучреждения из-за высоких цен на газ

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о проблемах с вхождением в отопительный сезон, несмотря на подписанный меморандум и договоренностях о ценах на газ для бюджетных учреждений, сообщает Зеркало недели.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook. По его словам, сегодня проблема тарифов на отопление обсуждается на местном уровне во всех регионах страны.