Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил доверие директору-распорядителю организации Кристалине Георгиевой, оказавшейся в центре скандала из-за манипуляций с рейтингами, сообщает РИА Новости.

"Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ" , - говорится в заявлении фонда.

При этом МВФ обязался рассмотреть "возможные дополнительные шаги" по укреплению стандартов проведения исследований, сбора данных и механизмов ответственности внутри организации.