Курс валют НБУ на 12 октября

Курс валют НБУ на 12 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 11 октября, вырос на 1 коп до 26.36 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 30.50 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 35.95 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 5 коп до 28.45 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 5 коп до 6.65 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.360000 +0.009
EUR Евро 30.501200 +0.024
RUB Рубль 0.367580 +0.001
GBP Фунт стерлингов 35.945800 +0.047
CHF Швейцарский франк 28.451200 +0.049
PLN Польский злотый 6.650400 +0.047

Новости

analytics