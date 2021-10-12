Курс валют НБУ на 12 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 11 октября, вырос на 1 коп до 26.36 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 30.50 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 35.95 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 5 коп до 28.45 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 5 коп до 6.65 за 1 польский злотый.