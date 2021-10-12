Курс валют НБУ на 12 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 11 октября, вырос на 1 коп до 26.36 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 30.50 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 35.95 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 5 коп до 28.45 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 5 коп до 6.65 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.360000
|EUR
|Евро
|30.501200
|RUB
|Рубль
|0.367580
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.945800
|CHF
|Швейцарский франк
|28.451200
|PLN
|Польский злотый
|6.650400