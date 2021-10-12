Наводнение в Китае унесло жизни 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений в северной китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями, сообщает РБК.

По данным метеорологической обсерватории Шаньси среднее количество осадков в провинции Шаньси достигло 119,5 мм, что в десятки раз превышает норму.

Кроме этого, из-за проливных дождей были повреждены культурные достопримечательности, в том числе запретная стена Янчи, восточные ворота Запретного города, гроты Тяньлуншань и храм Мэншань Кайхуа.

Министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям выделили 80 млн юаней ($12,4 млн) из центральных фондов помощи при стихийных бедствиях.