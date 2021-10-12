Наставник сборной Украины пообщался с журналистами накануне поединка

Сегодня, 12 октября, сборная Украины проведет предпоследний поединок группового раунда отборочного цикла на чемпионат мира-2022. В соперниках у "желто-синих" будет Босния и Герцеговина, сообщает РБК-Украина.

К этому поединку подопечные Александра Петракова подходят с небольшим облегчением - наконец-то в матче с Финляндией Украине удалось добыть свою первую победу в нынешнем отборе. И за два тура до конца именно украинцы являются фаворитами на второе место в группе, которое дает право побороться за путевку в Катар через плей-офф. Сейчас "желто-синие" идут вторыми вслед за Францией с 8 баллами. У Боснии и Финляндии по 6 и 5 очков и по матчу в запасе соответственно. Но судьба украинцев сейчас зависит исключительно от нас самих и это радует.

Главным же вопросом накануне встречи с боснийцами было состояние Андрея Ярмоленко и Эдуарда Соболя - последний из-за повреждения смог отыграть с финнами лишь первый тайм, а первый получил небольшое повреждение под конец того же поединка. Но, по словам Петракова, к предстоящему матчу все подходят в оптимальных кондициях.

"У нас все хорошо, потерь нет" , - кратко ответил на вопрос журналистов коуч украинцев.

Наставник национальной сборной также добавил, что к поединку с боснийцами готов, хотя и признался, что начал подготовку уже после игры с Финляндией.

"Я заранее не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. А когда сели в самолет, мне тут же дали информацию. Посмотрел игры боснийцев с Казахстаном и Францией" , - сказал Петраков.

А вот что касается мотивации, то здесь команду особо настраивать не нужно, отметил главный тренер "желто-синих".

"Мы как раз только что упоминали, что я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, то им нужна была мотивация. Сейчас они - опытные игроки, которым не надо ничего говорить. Они все знают. Мы не можем сыграть даже вничью" , - добавил он.

Что касается Боснии, то у наших соперников также все зависит от них самих. До конца отбора у них 3 матча - два с украинцами и один с финнами. Поэтому настраиваться лишний раз им тоже не нужно. Главное же оружие боснийцев - нестареющий Эдин Джеко, который в 35 лет перешел в "Интер" и уже отметился шестью голами в семи матчах за чемпиона Италии. А вот еще один из лидеров боснийцев Миралем Пьянич с украинцами не сыграет.