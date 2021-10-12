Британия и страны Балтии договорились бороться против РФ

Великобритания и государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией. Об этом сказано в коммюнике, которое по итогам встречи главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс с коллегами из стран Балтии было опубликовано на сайте Форин офиса, сообщает Газета.ru.

Как заявила британский министр, четыре стороны условились продолжать совместные усилия по борьбе с действиями РФ на западном направлении. Она подчеркнула, что Лондон «готов действовать жестко против тех, кто не соблюдает правила».

В частности, Трасс отметила важность противодействия «враждебной активности» России и работе над миграционным кризисом на границе с Белоруссией, который президент республики Александр Лукашенко «видимо, подстроил для давления на европейские страны».