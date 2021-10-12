Украинцев будут штрафовать за "тайный" вывоз детей за границу

В Кабмине решили наказывать за ненадлежащее оповещение одного из родителей о вывозе ребенка (до 16 лет) за границу. Штраф в таком случае составит от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2,55 тыс. грн), сообщает UBR.

С соответствующей инициативой выступил Минюст.

Дело в том, что Семейный кодекс (ст. 157) обязывает родителя (с которым по решению суда или заключению органов опеки и попечительства определено место проживания ребенка) сообщить о временном выезде чада за границу другому родителю, если последний не уклоняется от родительских обязанностей и добросовестно их исполняет.

"Состояние же нынешнего правового регулирования позволяет одному из родителей, который намерен осуществить временный выезд за пределы Украины с ребенком, игнорировать обязанность информирования второго родителя без соответствующих правовых последствий" , – говорится в пояснительной записке к поданному законопроекту.

В Минюсте говорят о декларативном характере такого требования. В законодательстве даже четко не прописаны сроки, в которые один родитель должен уложиться, чтобы оповестить другого (прислать рекомендательное письмо) о временном вывозе ребенка. О необходимости установления таких сроков заявил даже уполномоченный парламента по правам человека.

Сейчас один родитель, с которым живет ребенок, может не уведомлять другого о вывозе, и не опасаться штрафных санкций, если срок вывоза не превышает месяца и вызван такими уважительными причинами:

с целью лечения;

обучения;

участия ребенка в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, ученических олимпиадах и конкурсах, экологических, технических, художественных, туристических, исследовательских, спортивных мероприятиях;

оздоровления и отдыха ребенка за границей, в т.ч. в составе организованной группы детей.

Дело и в том, что родители, вывозя свое чадо за границу, нередко не предупреждают другого родителя, прикрываясь именно указанными причинами, но на самом деле руководствуются совершенно иными мотивами, уточняет управляющий партнер ЮК "Альянс правовых сил" Виталий Собкович. Мол, зачем предупреждать, если разрешения не надо.

"Достаточно часто находятся родители, которые якобы увозят детей на спортивные состязания или оздоровление в другие страны, подделывая документы, но на самом деле, скажем, погулять. Если же нет ни уважительных причин, ни согласия другого родителя, вас просто развернут на границе" , – поясняет адвокат.

Вместе с тем в документе предлагается изменить статью 184 Кодекса об админнарушениях. Умышленное нарушение установленного законом, решением суда, согласием родителей или одного из них ограничения по сроку временного выезда ребенка за пределы страны – будет караться штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1,7-3,4 тыс. грн).

В этом случае речь идет просто о смене формулировки статьи (наказание на данный момент такое же).

Матери подделывают документы

Как показывает судебная практика, много лет подряд почти во всех случаях развода родителей ребенка оставляли с матерью. И только в последние годы его начали почаще отдавать на проживание отцу, говорит Виталий Собкович. Раньше ребенка с последним оставляли только тогда, когда мать злоупотребляла наркотиками, алкоголем и т.п. Но сегодня уже появляются "первые ласточки".

Так как дети в основном остаются с матерями, то соответственно именно женщины чаще пользуются возможностью вывезти их за границу. И нередко случается, что родители давят друг на друга: мать требует от отца уплаты алиментов, а тот в свою очередь не дает разрешения на вывоз ребенка (без уважительных причин).

"Именно в таких ситуациях в основном матери и идут на подделку документов о наличии уважительных причин для вывоза чада. Когда придумали механизм вывоза ребенка без уважительных причин, то многие отцы начали этим пользоваться. Но в любом случае законопроект направлен на защиту прав именно отцов" , – утверждает Собкович.

Рычаги для шантажа

Стоит напомнить, что если мать и отец пребывают в браке, то разрешение другого родителя обязательно, несмотря на наличие или отсутствие уважительных причин. Если они разведены, то вывозить ребенка – при наличии судебного решения о проживании вместе – можно только на месяц, акцентирует адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его мнению, на сегодняшний день внесение Минюстом изменений в админкодекс ничего не решит. Тем более возникает вопрос, что делать, если другая сторона заявляет, что не была оповещена о вывозе ребенка.

"Вы позвонили, а другой родитель скажет, что не звонили. Отправлять рекомендационное письмо? А если он заявит, что не получал. Отправить СМС? Тогда другой родитель может заявить, что вообще потерял телефон. На самом деле я отношу такие законы не к защите прав детей и родителей, а к законодательному мусору" , – говорит он.

Адвокат уверен, что такие документы лишний раз дают рычаги для шантажа именно недобросовестным родителям. И он может заключаться как раз в том, что отец станет угрожать, например, матери заявлением об отсутствии предупреждения. И тогда мать получит штраф, предусмотренный законодательством, если указанный законопроект таки примут, резюмирует юрист.