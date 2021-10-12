В соцсети Twitter запустили функцию удаления подписчиков

Социальная сеть Twitter добавила возможность удалять подписчиков в свой функционал, говорится в сообщении службы поддержки ресурса, сообщает Мир 24.

«Функция удаления подписчика теперь доступна для всех в веб-версии», – сказано в релизе.

Twitter начал тестирование возможности удалить подписчика, не блокируя его, еще в прошлом месяце. Отмечается, что новая функция должна облегчить пользователям сети микроблогов контроль за их собственным списком подписчиков.

Ранее для удаления читателей пользователям приходилось заносить такие аккаунты в «черный» список, а потом исключать их оттуда.

Напомним, в сентябре пользователям соцсети стала доступна новая опция, которая позволяет вознаграждать блогеров сервиса денежным средствами.