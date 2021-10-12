Какой будет Земля через пятьсот лет

Земля - это пока единственная известная планета во Вселенной, где существует жизнь. Поэтому изучение ее истории, понимание различных процессов и других переменных становится критическим знанием для людей. Ведь это позволит прогнозировать будущее с большей точностью. Ученые Бингемтонский университет пытаются спрогнозировать, какой будет Земля через 500 лет, сообщает 24 Канал.

Как пишут ученые в своей статье на Землю влияет две вещи: природные факторы и влияние живых организмов. К природным факторам можно отнести, например, вращение Земли вокруг Солнца, циклы Миланковича, изменение угла наклона земной оси и другие причины. На это все мы практически не можем влиять, а происходят эти процессы на протяжении десятков и сотен тысяч лет.

Природные процессы стабильны на больших и малых промежутках времени, поэтому предсказать их влияние на Землю проще. Но живые организмы живут в постоянной динамике, а их численность то увеличивается, то сокращается. Поэтому прогнозировать будущее становится сложно. Особенно это касается человека, который влияет на планету больше, чем любая другая живое существо.

Человек разрушает старые экосистемы и меняет их, делая комфортными для себя. Именно из-за человека исчезают леса, а в атмосферу выбрасывается громадное количество углекислого и других газов, что вызывает глобальное потепление и таяние ледников. В то же время с этим, количество людей на планете неуклонно растет: за последний 500 лет население выросло с 500 000 000 человек в 7500000000.

Несмотря на это, пишут ученые, практически невозможно узнать, какой именно будет Земля через 500 лет. Однозначно, мы ее не узнаем: