Атомная подлодка ВМС США могла столкнуться с китайским объектом - СМИ

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным iNews, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг, в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Претензии на владение островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечается, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его изучили. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание.

Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

Американские военные не сообщают, с чем именно столкнулась подлодка. По данным источников в ВМС США, речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отметили, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было.

По последним данным американских военных, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.