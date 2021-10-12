AstraZeneca обнародовала данные об эффективности "коктейля антител"

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разработала препарат из "коктейля антител" для лечения коронавируса, заявила о многообещающих данных относительно его эффективности. Речь идет о 50-67% действенности в предотвращении тяжелой формы и смерти от COVID-19, сообщает Обозреватель.

Это показала уже третья фаза клинических исследований препарата на основе комбинации антител, который получил название AZD7442. Отчет по результатам 11 октября был опубликован на сайте разработчика.

Какая эффективность "коктейля антител" и кому подойдет

Отметим, что AZD7442 представляет собой одноразовую дозу препарата объемом 600 миллиграммов, которую вводят путем инъекции в мышцу. Во время исследования его эффективность сравнивали в двух группах участников: одной вводили "коктейль антител", а другой – плацебо.

Так, сообщают в AstraZeneca, новый препарат на 50% снижает риск развития тяжелой формы коронавируса или летального исхода вследствие него – по сравнению с плацебо и среди людей, у которых симптомы болезни проявлялись в течение семи дней.

Кроме этого, AZD7442 на 67% снизил риск развития тяжелого течения COVID-19 или смерти по сравнению с плацебо среди тех участников, которые лечились в течение пяти дней после появления первых признаков заражения.

Что известно об исследовании

Испытания на третьей фазе проводили в 96 центрах Бразилии, Чехии, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Мексики, Польши, России, Испании, Украины, Британии и США. Так, 903 участники были разделены на группы (1:1) для получения AZD7442 или солевого раствора плацебо, который вводили двумя отдельными последовательными внутримышечными инъекциями.

Участниками были взрослые в возрасте 18 лет и старше, которые не попадали в больницы с COVID-19, ведь имели легкой и средней степени тяжести симптомы в течение семи дней или меньше. Также эти люди получили положительные тесты на коронавирус.

Первичной конечной точкой эффективности была комбинация или тяжелой формы COVID-19, или смерти от любой причины до 29 дня.

13% участников были 65 лет и старше. Кроме того, 90% имели выходные сопутствующие заболевания и другие характеристики, которые подвергали их высокому риску прогрессирования COVID-19. Речь идет о раке, диабете, ожирении, хроническом заболевании легких или астме, сердечно-сосудистых заболеваниях или иммуносупрессии.

Примерно 62% были европейцами, 4% – афроамериканцами, 6% – азиатами и 24% – американскими индейцами или коренными жителями Аляски. Специалисты продолжат наблюдение за участниками в течение 15 месяцев после исследования.