Германия первой квалифицировалась на ЧМ-2022

Определился первый участник, который поедет на чемпионат мира по футболу-2022 в Катар. Германия первой из групповой раунд пробилась в финальную часть мундиаля, сообщает 24 Канал.

11 октября сборная Германии разгромила на выезде Северную Македонию со счетом 0: 4. Убедительную победу "немецкой машине" принесли голы Хаверца, Мусиалы и дубль Вернера.

Подопечные Ханса-Дитера Флика стали первыми, кто пробился в финальную часть чемпионата мира-2022. Германия после восьми матчей лидирует в группе "J", в ее активе 21 очко. Немецкие футболисты пока идут без поражений - 7 побед и одна ничья. Германия увеличила преимущество над соперниками и стала недосягаемой для конкурентов.

Ближайший конкурент немецкой сборной - Румыния, которая с 13 пунктами идет второй в группе. На одно очко от нее отстает Северная Македония и Армения.

Для Германии - это юбилейная квалификация на чемпионат мира. Немцы будут играть на мировом первенстве уже 20-й раз. По этому показателю они уступают лишь Бразилии, 21 раз участвовала на чемпионатах мира. На нынешнем розыгрыше бразильцы еще не гарантировали себе досрочный выход в финальную часть.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.