Почему в квартире неуютно: шесть причин

Даже идеально продуманный дизайн и хороший ремонт не всегда дают ощущение уюта в квартире. В этом случае обратить внимание нужно на определенные нюансы, считают дизайнеры, сообщает Профиль.

Недостаточно текстиля

Любой интерьер без текстиля выглядит голо и пусто. И дело не только в шторах на окнах – в помещении должно быть хотя бы минимальное разнообразие текстур. Речь идет о пледе на кровати, диванных подушках, скатерти на кухонном столе.

Пустые стены

Пустые и неоформленные стены – еще одна причина отсутствия уюта даже в минималистичных интерьерах. Поэтому их рекомендуется чем-то заполнить. Например, это могут быть характеризующие хозяина квартиры предметы, панно, композиция из постеров, акцентная настенная роспись или полки с некрупным декором.

Неправильная расстановка мебели

Иногда отсутствие уюта связано с непродуманной расстановкой мебели, которая делает комнату пустой и ненаполненной. Дизайнеры рекомендуют правильно и функционально зонировать пространство, а также обращать внимание на важные детали: наличие столика возле дивана, коврика на полу у кровати, кресла для чтения рядом с книжным стеллажом.

Недостаток растений

Комнатные растения благотворно влияют на общий вид интерьера. Дизайнеры считают, что одно-два растения в каждой комнате могут сделать обстановку более уютной, располагающей. При этом не обязательно приобретать живые растения, можно обойтись и искусственными.

Тусклое освещение

Бывает так, что днем квартира выглядит уютно, а при искусственном освещении становится мрачной и тусклой. В этом случае лучше использовать более яркие лампочки. Кроме того, не нужно забывать и о прикроватных лампах, торшерах, светильниках.

Визуальный бардак

Иногда даже идеально продуманное помещение делает неуютным и визуальный бардак. В этом случае следует начать с уборки и расхламления пространства.