Комаровский хочет стать внештатным советником президента
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что у него есть политические амбиции и он хочет быть внештатным советником президента. При этом, по словам медика, фамилия глав государства не имеет значение, сообщает Вести.
Об этом доктор сказал в эфире канала "Украина 24".
"Я бы хотел, чтобы советники не были тайными. Если советник что-то говорит президенту, то очень хотелось бы знать, кто именно вот это насоветовал президенту", - добавил Комаровский.
Специалист опять заговорил о том, чтобы раздавать деньги вакцинированным, тем самым пропагандируя людей делать прививки против коронавируса.
"Выделили 25 миллионов грн на пропаганду вакцинации. Это же кто-то посоветовал. Я хочу знать кто, почему 25 млн, как вы потратите эти деньги? Если эти деньги разделить и дать конкретной бабушку по денежке. Есть у бабушки две дозы, тут же бабушке на карточку капнуло. Вот это была бы пропаганда вакцинации. Как в Америка, в Прибалтике всем, кто вакцинирован, дают 100 евро. Мы что, не можем себе позволить?", - добавил Комаровский.