Комаровский хочет стать внештатным советником президента

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что у него есть политические амбиции и он хочет быть внештатным советником президента. При этом, по словам медика, фамилия глав государства не имеет значение, сообщает Вести.

Об этом доктор сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я бы хотел, чтобы советники не были тайными. Если советник что-то говорит президенту, то очень хотелось бы знать, кто именно вот это насоветовал президенту" , - добавил Комаровский.

Специалист опять заговорил о том, чтобы раздавать деньги вакцинированным, тем самым пропагандируя людей делать прививки против коронавируса.